Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz son yolculuğuna uğurlandı

"BU OLAY, KENDİNİ GÖSTERE GÖSTERE GELMİŞ"

Baba Ahmet Deniz'in dayısı İsmail Okan Güney, "Yağmur yağarken, çocuğumuz karşıya geçerken akıma kapılıyor. Elektrik kaçağının olduğunu 5 yıl önce haber yapmışlar. 2 ay önce yine yağmurlu günde bir sokak köpeği ölmüş. Aslında bu olay, kendini göstere göstere gelmiş. İyi niyetli bir insan yardım etmek için çocuğumuza el uzatmış ancak o da hayatını kaybetti. Aile şu anda yasta. Makine mühendisiyim, ihmal olduğunu düşünüyoruz. Sorumlularıyla ilgili şikayetçiyiz" diye konuştu. Kılınan namazın ardından Deniz'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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