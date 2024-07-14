Şanlıurfa’da yolcu otobüsü devrildi! Yolcular camları kırarak dışarı çıktı

Yan yatarak devrilen otobüsteki 15 yolcu, camları tekmeyle kırarak, dışarı çıktı. Yolcuların otobüsün camını kırarak dışarı çıkmaları cep telefonu kamerasına yansırken, hafif yaralanan bazı yolcular ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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