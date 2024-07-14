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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi! Yolcular camları kırarak dışarı çıktı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 14:42 Güncelleme: 14.07.2024 15:10
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Şanlıurfa’da yolcu otobüsü devrildi! Yolcular camları kırarak dışarı çıktı

Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir halk otobüsü devrildi. Kazada otobüs içerisinde bulunan 15 yolcu camları kırarak araçtan dışarı çıktı.

Şanlıurfa'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, yan tarafına devrilen otobüsteki yolcuların camları kırarak dışarı çıkmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kısas Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine yolcu taşıyan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen halk otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

Yan yatarak devrilen otobüsteki 15 yolcu, camları tekmeyle kırarak, dışarı çıktı. Yolcuların otobüsün camını kırarak dışarı çıkmaları cep telefonu kamerasına yansırken, hafif yaralanan bazı yolcular ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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