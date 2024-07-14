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Muğla'da domuz sürüsü plaja indi! Vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 14.07.2024 14:31 Güncelleme: 14.07.2024 15:05
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Muğla’da domuz sürüsü plaja indi! Vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi

Türkiye'nin en önemli turizm şehirlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde domuz sürüsü plaja indi. Sahilde şezlongların arasında gezen domuzları görenler şaşkına döndü.

Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'te, domuz sürüsü sahile indi. Sahilde şezlonglar arasında gezinen domuzları gören turistler, o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Domuz sürüsü, Marmaris'te halk plajına indi. Plajda şezlonglar arasında gezinen domuzları gören yerli-yabancı turistler, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Uzun süre plajdaki şezlongların arasında yiyecek arayan sürü, daha sonra ormana döndü. Marmaris'te ormana yakın yerleşim yerlerine beslenme amaçlı inen yaban domuzlarının, vatandaşlar tarafından yiyecek verilmesi nedeniyle evcilleşmeye başladıkları belirtildi.

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