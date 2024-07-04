Haliç Köprüsü’ndeki çalışma İstanbul trafiğini felç etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu! Haliç Köprüsü ne zaman açılacak?

8 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Burada asfalt onarım çalışmaları yapılıyor ve bunun 8 Temmuz'a kadar devam etmesi bekleniyor. D-100 Karayolu'nun Haliç Köprüsü kesimine bakıldığı zaman burada trafik yoğunluğunun ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki 2 şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım ise diğer şeritlerden dağlanmaya çalışılıyor. Sabah saatlerinde de ciddi bir yoğunluk yaşandı. Mesai saatinin bitimine doğru giderken İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'lara kadar çıkmış durumda.