Haliç Köprüsü'ndeki çalışma İstanbul trafiğini felç etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu! Haliç Köprüsü ne zaman açılacak?
İstanbul'da yapılan asfalt yenileme çalışması nedeniyle Haliç'teki orta köprü Mecidiyeköy istikametine trafiğe kapatıldı. Çalışma nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken trafik havadan görüntülendi. Çalışmaların 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanırken, trafikte kalan sürücüler çalışmanın gündüz saatlerinde yapılması nedeniyle büyük zorluk yaşadı. A Haber muhabiri Esra Akyürek yol çalışmasının detaylarını aktardı. İşte detaylar...
Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması başlatılırken çalışmalar nedeniyle orta köprünün iki şeridi Ankara istikametinde trafiğe kapatıldı. Bu çalışma nedeniyle kilometrelerce oluşan trafik havadan görüntülendi.
ORTA ŞERİDİ TRAFİĞE KAPATILDI
Haliç Köprüsü'nde eski asfaltı yenilemek için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri E-5 Karayolu Haliç Köprüsü orta şeridini trafiğe kapatarak çalışma başlatmıştı.
TRAFİK YAN YOLDAN SAĞLANACAK
Dün saat 23.00'te başlayan çalışmalar nedeniyle metrobüs yolu ve orta köprü Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışının yan yoldan sağlanacağı öğrenilmişti.
KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Çalışmaların 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanırken, çalışmanın etkisiyle trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Yenibosna'dan Haliç Köprüsüne doğru gitmek isteyen sürücüler ise yaklaşık 1.5 saat trafikte bekledi. Metrobüs seferlerinin yan yoldan sürdürüldüğü görüldü.
A HABER MUHABİRİ ESRA AKYÜREK ONARIM ÇALIŞMALARININ DETAYLARINI AKTARDI
Bizler şu anda A Haber ekibi olarak Halıcıoğlu Üstgeçidindeyiz. Bizler yayın için buraya doğru yola çıktık ve 15 dakikalık bir yolu 1 saatte geldik. Trafik yoğunluğu artmış durumda. Haliç'e giriş kısımlarında ciddi sıkıntılar var.
8 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK
Burada asfalt onarım çalışmaları yapılıyor ve bunun 8 Temmuz'a kadar devam etmesi bekleniyor. D-100 Karayolu'nun Haliç Köprüsü kesimine bakıldığı zaman burada trafik yoğunluğunun ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki 2 şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım ise diğer şeritlerden dağlanmaya çalışılıyor. Sabah saatlerinde de ciddi bir yoğunluk yaşandı. Mesai saatinin bitimine doğru giderken İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'lara kadar çıkmış durumda.
TRAFİK GÜÇLÜKLE İLERLİYOR
D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu Bahçelievler'den itibaren başlamış durumda. Özellikle bu noktaya gelene kadar ciddi bir trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Bakırköy-Cevizlibağ-Edirnekapı-Haliç Köprüsü ile Halıcıoğlu arasında kalan yolda araçlar güçlükle ilerliyor. Metrobüs yoluna bakıldığı zaman çalışmaların devam ettiğini iş araçlarının ve kamyonların o alanda mesai yaptığını görüyoruz. Metrobüs yolunda da bir ayrım yapılmış durumda. Metrobüsler orta alandaki araç yolundan ilerliyor.
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