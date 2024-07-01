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İstanbullular dikkat! Haliç Köprüsü'nün Kadıköy yönü 3 Temmuz'dan itibaren trafiğe kapatılacak...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 11:58 Güncelleme: 01.07.2024 11:58
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İstanbullular dikkat! Haliç Köprüsü’nün Kadıköy yönü 3 Temmuz’dan itibaren trafiğe kapatılacak...

Metrobüs yolunda yapılacak asfalt yenileme çalışması nedeniyle Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti 3 Temmuz'da saat 23.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak. Çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor. İşte detaylar...

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