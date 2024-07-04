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Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası toprağa verildi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 04.07.2024 17:26
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Fenerbahçe’nin kalecisi İrfan Can Eğribayat’ın babası toprağa verildi

Fenerbahçe’nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat’ın babası Adana’da toprağa verildi. İrfan Can Eğribayat'ın cenazede üzüntülü olduğu görüldü.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın file bekçisi İrfan Can Eğriyat'ın 53 yaşındaki babası Ökkeş Eğribayat, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Ökkeş Eğribayat, dün hayatını kaybetti.



Eğribayat'ın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi.

İrfan Can Eğribayat'ın cenazede üzüntülü olduğu görüldü.

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