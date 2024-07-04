CHP'den satılık Üsküdar Belediyesi! Milyonluk ev ve arsaları satışa çıkardılar! Paralar nereye gidecek?
İstanbul'da 31 Mart seçimleri sonrası yönetimi CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi, tapusu kendisinde bulunan milyonluk konut ve arsaları internet üzerinden satışa çıkardı. Konuyla ilgili açıklama yapan eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, satışları ifşa ederken "Sahibinden satılık belediye" tabirini kullandı.
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar'da gayrimenkul ve taşınmaz satışlarına ilişkin sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.
Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesi'ni yöneten CHP'ye tepki göstererek 'çok ciddi' satışların yapıldığını belirtti.
Hilmi Türkmen şu ifadeleri kullandı:
Üsküdar'da 20 yıldır en ufak gayrimenkul, taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP'nin gerçek yüzünü siz de tanıyın diye özellikle paylaşmak istedim.
SAHİBİNDEN SATILIK BELEDİYE!
Buradaki konutları biz ürettik, 5 yılda parça parça elden çıkartarak bütçemizi dengelemek için. Arsaları elimizdeki taşınmazlara karşılık aldık. Vakti gelince, ihtiyaç halinde kullanırız dedik. Yeni yönetimin bu taşınmazları elbette satma hakkı ve yetkisi var.
CHP'NİN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI
5 yılda yapılmayan satışların tek seferde yapılmasına tepki gösteren Türkmen, en ufak taşınmaz satışına karşı çıkan CHP'nin gerçek yüzünün ortaya çıktığını vurguladı.
'Çok çok ciddi bir satış söz konusu' diyerek CHP'ye yakın medyaya sitem eden Türkmen, "Bu miktarda bir taşınmaz satışından sağlanacak gelir, geçmiş dönemde somut hizmetlerden, eserlerin üretilmesinden kalan borcun 3-4 kat üzerinde bir rakam ediyor" dedi.
İşte Hilmi Türkmen'in açıklamaları
Üsküdar'da 20 yıldır en ufak gayrımenkul, taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP'nin gerçek yüzünü siz de tanıyın diye özellikle paylaşmak istedim.
SAHİBİNDEN SATILIK BELEDİYE!
Buradaki konutları biz ürettik, 5 yılda parça parça elden çıkartarak bütçemizi dengelemek için.
Arsaları elimizdeki taşınmazlara karşılık aldık. Vakti gelince, ihtiyaç halinde kullanırız dedik.
Yeni yönetimin bu taşınmazları elbette satma hakkı ve yetkisi var. Lakin bizim yüzlerce eseri milletimizin hizmetine sunarken bile 5 yılda yapmadığımız satışın tek seferde yapılması, en ufak taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP'nin gerçek yüzünü gösteriyor.
Çok çok ciddi bir satış söz konusu. Hani en ufak şeyde kıyameti koparan CHP medyası nerede?
Kaldı ki, bu miktarda bir taşınmaz satışından sağlanacak gelir, geçmiş dönemde somut hizmetlerden, eserlerin üretilmesinden kalan borcun 3-4 kat üzerinde bir rakam ediyor. O zaman soruyoruz, bu ne acele!
Üsküdar Belediyesi olarak inkar edilemeyen yüzlerce hizmet, eser ürettik. Buna rağmen bütçe büyüklüğü borç dengesi açısından en az borcu olan 2. belediye olarak yönetimi teslim ettik.
Tekrar soruyorum, o zaman bu ne acele? İlk akla gelen çözüm eldeki tüm taşınmazların bu şekilde satılması mı?
Bir de tabi, 5 yılda yapılmayan taşınmaz satışını tek seferde yaparken sağlanacak gelirle hangi hizmetler yapılacak, millete hangi yeni eserler sunulacak.
Lütfen bunun takipçisi olun değerli hemşehrilerim.
Derdimiz bağcıyı dövmek değil, güzel işler olursa alkışlamasını da biliriz ama milletimiz bazı şeyleri yakından görsün, bilsin, tanısın istiyoruz.
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