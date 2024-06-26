HSK’dan kriminal hakimeyle ilgili flaş açıklama! O iddialar çürütüldü: İki kez hakkında ihraç kararı verildi
Hakim Gül A. Adana ve Edirne'de görev yaptığı sırada rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi skandallara karışarak Türkiye'nin gündemine düşmüştü. Skandal hakim hakkında HSK’dan flaş bir açıklama geldi. HSK, bazı basın yayın organlarında "Adana Hakimi Gül Altınok ve Mardin Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın haklarındaki birtakım iddialara rağmen görevlerine devam ettiği, kendileriyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Öte yandan kriminal hakimeye iki farklı soruşturmadan iki kez hakkında ihraç kararı verildiğini açıkladı.
Adı birçok skandala karışan Hakime Gül A., hakkında çıkan haberlerle ilgili yayın yasağı aldırmak için harekete geçmişti. Eşi Gaziantep'te görev yapan kendisinin de son görev yeri Adana olan Gül A. hakkında çıkan bazı haberlerle ilgili haber linklerine erişim engeli kararı için Ankara ve Gölbaşı sulh ceza hakimliğine başvurdu.
AÇIĞA ALINMIŞ
HSK tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Adana Hâkimi Gül A. ve Mardin Cumhuriyet Savcısı Fatih A.'nın haklarındaki birtakım iddialara rağmen görevlerine devam ettikleri ya da kendileriyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı yönünde haberlere yer verildiği belirtilerek "Hâkim Gül A. hakkında Adana'da görev yaparken kurulumuza intikal eden iddialar üzerine soruşturma izni verilmiş olup, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca ilgilinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir" denildi.
İKİ KEZ İHRAÇ EDİLMİŞ
Hakim Gül A.'nın Adana'da karıştığı suçlardan dolayı disiplin soruşturmasının devam ettiği, daha önce Edirne'deki görevi esnasındaki suç teşkil eden iddialar nedeniyle verilen soruşturma izni üzerine yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen rapora istinaden de iki kez meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırıldığı kaydedildi.
Hakim Gül A. hakkında HSK tarafından verilen kovuşturma izni kapsamında eylemleri nedeniyle yargılanmasının Yargıtay 5. Ceza Dairesinde devam ettiği duruşmasının da 10 Eylül 2024 tarihinde yapılacağı kaydedildi.
BİRLİKTE İŞ TUTTUĞU SAVCI İLE İHRAÇ EDİLMİŞ
Hakim Gül A. ile birlikte adı rüşvet iddialarına karışan Cumhuriyet Savcısı Fatih A.'nın da eylemleri nedeniyle HSK tarafından iki kez meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği, kararların da kesinleştiği belirtildi. Cumhuriyet savcısı Fatih A.'nın da HSK tarafından verilen kovuşturma izni kapsamında yargılanmasına Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildiği kaydedildi. HSK'nın açıklamasında "Kurulumuzca yargı mensupları ile ilgili iddialar hassasiyetle takip edilmekte olup, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mevzuatımızdan kaynaklanan görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gecikmeksizin gerekli işlemlere tevessül edilecektir. Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından haklarında disiplin işlemi yapılan ve yargılamaları devam eden kimi yargı mensupları hakkında işlem yapılmadığı yönünde haber yapılmasının yargının itibarını ve yargıya olan güveni olumsuz etkileme ihtimali bulunduğundan, toplumun tüm kesimlerinin bu hususa hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir" denildi.
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