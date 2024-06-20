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Kadın hakimenin ilk vukuatı değilmiş! Yasak aşk, rüşvet, uyuşturucu partisi...

Adana Adliyesi'nde rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi bir dizi skandallara adı karışan kriminal hakim hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Görevden alınan kadın hakime Gül A.'nın Edirne'de görev yaptığı sırada da adının birçok usulsüzlüğü karıştığı ve ilk vukuatı olmadığı belirlendi.

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 08:55 Güncelleme: 20.06.2024 08:55
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Kadın hakimenin ilk vukuatı değilmiş! Yasak aşk, rüşvet, uyuşturucu partisi...

Adana adliyesinde görev yapan hakim Gül A.'nın 5 yıl yasak aşk yaşadığı işadamını ayrıldıktan sonra tehdit etmesiyle birlikte hakkında başlatılan soruşturmada, inanılmaz olaylar zinciri çıkmıştı.

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Kadın hakimenin ilk vukuatı değilmiş! Yasak aşk, rüşvet, uyuşturucu partisi...

SABAH'ın gündeme taşıdığı olaylarda, evli ve 20 yaşında oğlu olmasına rağmen birlikte yaşadığı iş adamıyla ayrılan kadın hakimin iş adamını başkaları aracılığıyla ölümle tehdit ettirdiği ortaya çıktı.

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Kadın hakimenin ilk vukuatı değilmiş! Yasak aşk, rüşvet, uyuşturucu partisi...

Akaryakıt kaçakçılığı suçundan yargılanan bir iş adamından 500 milyon aldığı, adli emanette bulunun metanfetamin adlı uyuşturucu maddeyi alıp uyuşturucu partisi yaptığı anlaşıldı.

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Kadın hakimenin ilk vukuatı değilmiş! Yasak aşk, rüşvet, uyuşturucu partisi...

ADLİ EMANETTEN METANFETAMİN ALIP PARTİ YAPMIŞ

Hakim Gül A.'nın bir özel hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan ilaç temin edip içtiği ortaya çıktı.

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Kadın hakimenin ilk vukuatı değilmiş! Yasak aşk, rüşvet, uyuşturucu partisi...

Pandemi döneminde nöbeti olduğu hafta sonu adli emanetten aldığı metanfetamin maddesi ihtiva eden hapları kullanması nedeniyle nöbetini başka bir hakimle görüşerek değiştirdiği belirlenmişti.