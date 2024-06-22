Kriminal hakime olayında şok gelişme! Hakkındaki haberlere erişim engeli aldırdı | Neden Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu?

Galericiler sitesinde bir işyerine giden Ş. L.'yi karşılayan iki kişi "sende hakime hanımın videoları varmış, bunların silmen gerekiyor. İşyerine girerken veya çıkarken öldürülebilirsin, bu işleri başkaları yapacak" dedi. Bunun üzerine Ş.L. kadın hakim hakkında şikayetçi oldu.

AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI DOSYASINI 500 MİLYON KARŞILIĞINDA KAPATMIŞ

Ş.L.'nin şikayeti üzerine hakim Gül A. hakkında HSK 1. Dairesi tarafından soruşturma izni verildi. Gül A.'nın Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesinde "Akaryakıt kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanan sanıktan beraat etmesi karşılığında 500 milyon rüşvet aldığı öne sürüldü.

Gül A.'nın yargılaması olan kişiye Edirne ilinde birlikte görev yaptığı Cumhuriyet Savcısı F.A.'nın duruşmada beraat mütalaasında bulunup beraat karan verdireceğini belirterek 500 milyon talep ederek parayı elden teslim aldığı, o Cumhuriyet Savcısının yargılanan sanık hakkında beraat kararı verilmesi yönünde talepte bulunduğu ancak o celse karar verilmeyip sonraki celsede başka bir Cumhuriyet Savcısının mahkûmiyet mütalaasında bulunmasıyla ceza aldığı ortaya çıktı.

Sanığın Hakim Gül A.'ya hem para verip hemde ceza aldığını söylemesi üzerine ise kadın hakimin "kafaya takma, istinaf sürecinde beraat kararı çıkartırız" dediği öne sürüldü.

Hakim Gül A. hakkındaki iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Gül A.'nın bir özel hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan ilaç temin edip içtiği, pandemi döneminde nöbeti olduğu hafta sonu adli emanetten aldığı metanfetamin maddesi ihtiva eden hapları kullanması nedeniyle nöbetini başka bir hakimle görüşerek değiştirdiği belirlendi.