Kriminal hakime olayında şok gelişme! Hakkındaki haberlere erişim engeli aldırdı | Neden Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu?
Adana Adliyesi'nde görevli hakime Gül A.'nın adı yasak aşk, rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi bir dizi skandallar zincirine karıştı. Yaşanan olay Türkiye'nin gündeminde sıcaklığını korurken hakime Gül A., hakkında çıkan haberlerle ilgili yayın yasağı aldırma çabası için harekete geçti. Eşi Gaziantep'te görev yapan kendisinin de son görev yeri Adana olan Gül A. hakkında çıkan bazı haberlerle ilgili haber linklerine erişim engeli aldırdı. Garip olan ise Gül A. hakkında çıkan haberlere erişim engelini veren mahkeme oldu. Gül A. hakkındaki bazı haberlerle ilgili erişim engeli kararını Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği'nden aldı.
Adana Adliyesi'nde görev yapan hakime Gül A.'nın 5 yıl yasak aşk yaşadığı işadamı Server Leventoğlu'nu ayrıldıktan sonra tehdit etmesiyle birlikte hakkında başlatılan soruşturmada, inanılmaz olaylar zinciri çıkmıştı.
"Kriminal Hakime" olayı Türkiye'nin gündeminde sıcaklığını korumaya devam ederken görev yaptığı Edirne ve Adana'da 2017 yılından bu yana şantaj, ölüm planı, tehdit, rüşvet gibi birçok suça karıştığı iddiasıyla geçtiğimiz ay HSK tarafından ihraç edilen kriminal hakime olayında şok bir gelişme yaşandı.
DİKKAT ÇEKEN GÖLBAŞI SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE BAŞVURU DETAYI
İnanılmaz olaylar zincirine karıştığı ortaya çıkan hakime Gül A., hakkında çıkan haberlerle ilgili yayın yasağı aldırma çabasına girdi. Eşi Gaziantep'te görev yapan kendisinin de son görev yeri Adana olan Gül A. hakkında çıkan bazı haberlerle ilgili haber linklerine erişim engeli aldırdı. Garip olan ise Gül A. hakkında çıkan haberlere erişim engelini veren mahkeme oldu. Gül A. hakkındaki bazı haberlerle ilgili erişim engeli kararını Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği'nden aldı.
ERİŞİM ENGELİ GELDİ
Gölbaşı Sulh Ceza Hakimi Özlem Semiha Sesli tarafından 2024/1819 sayılı kararla Gül A.'nın verdiği dilekçeyle birçok internet sitesindeki URL adreslerindeki içeriklerin kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle erişiminin engellenmesine karar verildi.
O HAKİM DE EŞİYLE BİRLİKTE...
2019 HSK Yaz Kararnamesiyle eşi Keşan Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Özlem Semiha Sesli'nin Keşan Hâkimliği yaptığı, 2023 HSK Yaz Kararnamesiyle de Başsavcı olan eşinin Ankara BAM Savcılığı'na, kendisinin de Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği'ne atandığı öğrenildi. Hakim Gül A.'nın erişim engeli kararını aldırmak için Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliğini bu yüzden tercih edip etmediği bilinmiyor.
NE OLMUŞTU?
Hakim Gül A., Adana'da kiracı olarak yaşadığı sitenin yönetici Ş.L. ile 2019 yılı Eylül ayında tanıştıktan sonra birliktelik yaşamaya başladı. Kadın hakim bir gün Ş.L.'ye "benim bazı sıkıntılarım var. Sen güçlü bir erkeksin bana yardımcı olmanı istiyorum, ben daha önce Edirne'de görev yaptım. Orada görev yaparken hakkımda rüşvet iddialarında bulunduğu, sahtecilik yaptığımı söylediler. Senin beni bu suçlamalardan kurtarman, dosyalarımı kapattırman ve o kişilerden beni korumanı istiyorum" dedi.
Hukuken evli olan ve 20 yaşında oğlu olan kadın hakim, Ş.L. ile cinsel birlikteliklerinin görüntülerini kaydedip karşılıklı olarak birbirleriyle paylaştı.
Kadın hakimin başka erkeklerle de menfaat karşılığında ilişki yaşadığını öğrenen Ş.L. ayrılmak istedi. Ş. L. hakimi telefonla arayıp 4 yıl süren birlikteliklerini sona erdirip, kendisiyle irtibat kurmamasını aksi hâlde Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunacağını söyledi. Bunun üzerine Mayıs ayında Ş.L. tehdit edilmeye başladı.
Galericiler sitesinde bir işyerine giden Ş. L.'yi karşılayan iki kişi "sende hakime hanımın videoları varmış, bunların silmen gerekiyor. İşyerine girerken veya çıkarken öldürülebilirsin, bu işleri başkaları yapacak" dedi. Bunun üzerine Ş.L. kadın hakim hakkında şikayetçi oldu.
AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI DOSYASINI 500 MİLYON KARŞILIĞINDA KAPATMIŞ
Ş.L.'nin şikayeti üzerine hakim Gül A. hakkında HSK 1. Dairesi tarafından soruşturma izni verildi. Gül A.'nın Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesinde "Akaryakıt kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanan sanıktan beraat etmesi karşılığında 500 milyon rüşvet aldığı öne sürüldü.
Gül A.'nın yargılaması olan kişiye Edirne ilinde birlikte görev yaptığı Cumhuriyet Savcısı F.A.'nın duruşmada beraat mütalaasında bulunup beraat karan verdireceğini belirterek 500 milyon talep ederek parayı elden teslim aldığı, o Cumhuriyet Savcısının yargılanan sanık hakkında beraat kararı verilmesi yönünde talepte bulunduğu ancak o celse karar verilmeyip sonraki celsede başka bir Cumhuriyet Savcısının mahkûmiyet mütalaasında bulunmasıyla ceza aldığı ortaya çıktı.
Sanığın Hakim Gül A.'ya hem para verip hemde ceza aldığını söylemesi üzerine ise kadın hakimin "kafaya takma, istinaf sürecinde beraat kararı çıkartırız" dediği öne sürüldü.
Hakim Gül A. hakkındaki iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Gül A.'nın bir özel hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan ilaç temin edip içtiği, pandemi döneminde nöbeti olduğu hafta sonu adli emanetten aldığı metanfetamin maddesi ihtiva eden hapları kullanması nedeniyle nöbetini başka bir hakimle görüşerek değiştirdiği belirlendi.
Yine pandemi döneminde Hakim Gül A.'nın Adana adliyesinde bir Cumhuriyet Başsavcı vekili, bir Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi ve bir Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi ile birlikte içki içip Başsavcı vekilinin adli emanet deposundan çıkarttığı metanfetamin olarak bilinen uyuşturucu kullanıp birlikte parti yaptıkları belirlendi.
Adana Adliyesi'nden görev yapan kadın hakimin yaşadıkları ve hakkındaki iddialar akıllara durgunluk verecek cinsten olurken Hakim Gül A.'nın daha önce de Edirne'de görev yaparken birçok suça karıştığı ve bu döneme kadar görevde nasıl kaldığı büyük merak konusu oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 157 yıl boyunca bu besini tüketti: Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın muhteşem sırrı
- Kamuya 60.857 kişi alınacak: Başvuru ekranı açıldı! İlanı duyanlar koşuyor: 30.000 TL maaşla...
- HAVA DURUMU | Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çöl sıcakları kavuracak! Meteorolojiden 5 günlük harita
- Saniyeler içinde haşlanmış yumurta soyma hilesi: Tek malzemeyle mükemmel sonuç
- 1993 1999 2002 2005 sonrasına yaş gün prim detayı geldi! Erken emekliliğe kapı aralayanlar listede
- Galatasaray transfere doymuyor! Yeni hedef belli oldu: Hayırlı olsun
- Dolunay ne zaman, hangi gün? Bu ayki Oğlak burcu dolunayı saat kaçta gerçekleşecek?
- Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru tarihleri 2024 | Sağlık Bakanlığı PBS şehir dışı tayin başvuruları ne zaman? yhgm.saglik.gov.tr...
- Emekliye temmuzda 10 puanlık artış! SSK, Bağ-Kur'lu için kök maaş değişti! İşte merak edilen seyyanen zam hesabı
- DİYANET Cuma Hutbesi TAM metin PDF 21 Haziran 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?
- Yaz gün dönümü nedir, hangi tarihte? 21 Haziran'da ne oluyor? Günler kısaldı mı, kısalacak mı?
- Gizli tırtılı 8 saniyede bulursanız IQ'nuz dahi seviyesinde çıkıyor!