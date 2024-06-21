Kriminal hakim soruşturmasında yeni detay! FETÖ’cü eşini polis sevgilisine aklatmış!

FETÖ'CÜ KOCASINI SEVGİLİSİNE AKLATMIŞ!

HSK'nın yaptığı soruşturma dosyasında yer alan bazı bilgiler ise oldukça şaşırtıcı. Birçok dosyada mesleki nüfuzunu ve kadınlığını kullanıp aracılık yaparak menfaat temin eden Gül A.'nın Edirne'de kendisine yardım eden ve yargılaması olan polis memuru M.C.D.'nin beraat etmesini sağladığı belirlendi.