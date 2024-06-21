Kriminal hakim soruşturmasında yeni detay! FETÖ’cü eşini polis sevgilisine aklatmış!
Adana Adliyesi'nde görevli hakime Gül A.'nın adı yasak aşk, rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi bir dizi skandallar zincirine karıştı. Yasak aşk yaşadığı iş insanı Server Leventoğlu'nu da özel görüntüleri ile tehdit eden Gül A. ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024
10:20
Güncelleme: 21.06.2024
10:35
Adana Adliyesi'nde görev yapan hakime Gül A.'nın 5 yıl yasak aşk yaşadığı işadamı Server Leventoğlu'nu ayrıldıktan sonra tehdit etmesiyle birlikte hakkında başlatılan soruşturmada, inanılmaz olaylar zinciri çıkmıştı.
ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ… 500 MİLYON LİRA ALDI!
SABAH'ın gündeme taşıdığı olaylarda, evli ve 20 yaşında oğlu olmasına rağmen birlikte yaşadığı iş adamıyla ayrılan kadın hakimin iş adamını başkaları aracılığıyla ölümle tehdit ettirdiği, akaryakıt kaçakçılığı suçundan yargılanan bir iş adamından 500 milyon aldığı, adli emanette bulunun metanfetamin adlı uyuşturucu maddeyi alıp uyuşturucu partisi yaptığı ortaya çıkmıştı.
EDİRNE'DE DE OLAYLARA KARIŞMIŞ
Edirne'de görev yaparken birçok suça karıştığı belirtilen Gül A. İle ilgili Adalet Bakanlığı açıklama yaptı. Kadın hakimin Adana'da mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alındığı, Edirne'de karıştığı başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiği belirtildi.
FETÖ'CÜ KOCASINI SEVGİLİSİNE AKLATMIŞ!
HSK'nın yaptığı soruşturma dosyasında yer alan bazı bilgiler ise oldukça şaşırtıcı. Birçok dosyada mesleki nüfuzunu ve kadınlığını kullanıp aracılık yaparak menfaat temin eden Gül A.'nın Edirne'de kendisine yardım eden ve yargılaması olan polis memuru M.C.D.'nin beraat etmesini sağladığı belirlendi.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Edirne'de Vali Yardımcısı olarak görev yapan ve Eylül 2016'da FETÖ üyeliğinden meslekten ihraç edilen eşi S.A. hakkındaki delilleri de o dönem Edirne KOM Şubede çalışan sevgilisi M.C.D'yi kullanarak delilleri yok edip takipsizlik kararı verilmesini sağladığı ortaya çıktı.