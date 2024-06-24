İstanbul’daki AVM’de kahve sırasında ortalık karıştı! Başörtüsünü açıp küfürler savurdu! O anlar güvenlik kamerasında...

SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından kız kardeşlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı timler, AVM'den uzaklaşan Çağla H.'yi gözaltına aldı. Kadının, kız kardeşlerden şikayetçi olması üzerine Çağla H,, Aysima A. ve Nursena A. emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan ve birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilen taraflar, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

"SEN NE KARIŞIYORSUN, KES SESİNİ" DİYEREK SALDIRDI

Saldırıya uğrayan Tıp Fakültesi öğrencisi Aysima A., "Ben Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Saat 18.30 sıralarında ablam Nursena Akbay ile AVM'de kahve dükkanına giderek sıra beklemeye başladık. Sıra bize geldiğinde siparişlerimizi verdik ve kahvelerin çıkacağı bölüme yöneldik. Burada bir süre beklemeye devam ettik ancak beklediğimiz süre içerisinde bizden daha sonra sipariş veren ve aynı içecek siparişi verenlerin kahvelerini bizden önce aldıklarını gördü. Ben bu sebeple baristaya bizden sonraki siparişleri neden veriyorsunuz yaptığınız kahveler bizim siparişimizdi dedim. Daha sonra barista da bana cevaben 'Evet kusura bakmayın ben sizi atladım sizinle ilgileneceğim' dediği esnada Çağla isimli şahıs bana bağırarak 'Sen ne karışıyorsun, benim siparişim, kes sesini' dedi. Ben de kendisine cevaben 'Ben barista ile konuşuyorum, seninle muhatap olmadım bile' dedim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.