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Adalet Bakanlığı harekete geçti: Başörtüsü sebebiyle reddi hakim isteyen avukata soruşturma

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Adalet Bakanlığı harekete geçti: Başörtüsü sebebiyle reddi hakim isteyen avukata soruşturma

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, mahkeme başkanı ve üye hakim başörtülü olduğu için reddi hakim talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş hakkında yapılan suç duyurusu üzerine Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilerek dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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