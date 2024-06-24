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40 santimetrelik suda boğularak hayatını kaybetti! Eli taşa sıkışınca kurtulamadı...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 11:33
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40 santimetrelik suda boğularak hayatını kaybetti! Eli taşa sıkışınca kurtulamadı...

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde balık tutmak için nehire giden adamın eli taşa sıkıştı. Yusuf Tunca isimli şahıs yaklaşık 40 santimetre suda boğularak hayatını kaybetti. İşte detaylar...

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