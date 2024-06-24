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Bayram tatilinde Abant, Gölcük ve Yedigöller'i 131 bin 113 kişi ziyaret etti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.06.2024 10:32
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Bayram tatilinde Abant, Gölcük ve Yedigöller’i 131 bin 113 kişi ziyaret etti

Son dakika haberine Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller'i, Kurban Bayramı tatilinde 131 bin 113 misafir ağırladı. Parklardaki göllerin çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, bisiklete bindi, fotoğraf çektirdi. Bazı tatilciler de alileleriyle piknik yaptı.

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