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Avukattan mahkemede skandal "başörtüsü" itirazı! Mahkeme heyetini reddetti

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024
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Avukattan mahkemede skandal başörtüsü itirazı! Mahkeme heyetini reddetti

Ankara'da uyuşturucu suçundan yargılanan bir tutuklunun avukatı müvekkilinin adil yargılanmadığını iddia ederek, mahkeme heyetini başörtülü olduğu gerekçesiyle "Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum" sözleriyle reddetti. Heyet avukat hakkında şikayette bulundu.

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