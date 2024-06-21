Diyarbakır'da yangın faciası! Çok sayıda ölü ve yaralılar var | Yangın kontrol altında...
Son dakika..Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangını meydana geldi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan yangında çok sayıda ölü ve yaralı var. Çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının olduğu bölgeye gelen Vali Ali İhsan Su, son yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Yangın, gece saatlerinde Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı arasındaki bölgede çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı.
Kırsal Köksalan ve çevresindeki köylere sıçrayan yangın için bölgeye Diyarbakır ve Mardin'den çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve belediye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait 2 TOMA ve 4 tanker sevk edildi.
VALİ SU: 2 VATANDAŞIMIZ OT YANGINI ARASINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ
Yangının olduğu bölgeye gelen Vali Ali İhsan Su, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Anızdan kaynaklı bir yangın. Bu yıl çok yağış olunca otlar da fazla uzamış ve anız yangını ile birlikte yanarak geniş bir alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da ot yangının arasında kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın olan mahallelerde söndürme çalışmaları sürüyor. Jandarma komutanımız, kaymakamımız, ekiplerimiz, itfaiyemiz, orman teşkilatımızla alandayız. Söndürme çalışmalarımız sürüyor" dedi.
ÖLÜ VE YARALI SAYISI YÜKSELDİ
Çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar Çınar Devlet Hastanesi ile kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Yangının olduğu bölgeye gelen Vali Ali İhsan Su, son yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
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