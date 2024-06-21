Diyarbakır’da yangın faciası! Çok sayıda ölü ve yaralılar var | Yangın kontrol altında...

VALİ SU: 2 VATANDAŞIMIZ OT YANGINI ARASINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Yangının olduğu bölgeye gelen Vali Ali İhsan Su, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Anızdan kaynaklı bir yangın. Bu yıl çok yağış olunca otlar da fazla uzamış ve anız yangını ile birlikte yanarak geniş bir alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da ot yangının arasında kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın olan mahallelerde söndürme çalışmaları sürüyor. Jandarma komutanımız, kaymakamımız, ekiplerimiz, itfaiyemiz, orman teşkilatımızla alandayız. Söndürme çalışmalarımız sürüyor" dedi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI YÜKSELDİ

Çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar Çınar Devlet Hastanesi ile kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangının olduğu bölgeye gelen Vali Ali İhsan Su, son yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.