Malatya’da düğün kana bulandı! Ölü ve yaralı var

Olay, saat 20.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İnönü Üniversitesi yakınlarındaki bir düğün salonunda düzenlenen düğün törenine katılan ve akraba olan husumetli iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı.