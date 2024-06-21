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Malatya'da düğün kana bulandı! Ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 21.06.2024 01:07
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Malatya’da düğün kana bulandı! Ölü ve yaralı var

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde akraba olan husumetli iki aile bir düğüne katıldı. İki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönünce silahlar konuştu. Kavgada baba hayatını kaybederken, oğlu ise ağır yaralandı.

Olay, saat 20.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İnönü Üniversitesi yakınlarındaki bir düğün salonunda düzenlenen düğün törenine katılan ve akraba olan husumetli iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı.

BABA VE OĞLU VURULDU

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda silahlar konuştu. Açılan ateş sonucu Abdullah Kazıcı (53) ile askeri personel olduğu belirtilen oğlu A.K. yaralandı. Zanlı kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı baba ve oğlu, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Abdullah Kazıcı hayatını kaybetti. Bölgede inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, askeri personel olduğu belirtilen A.K.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın zanlısı R.K.'nın suç aleti ile birlikte yakalandığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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