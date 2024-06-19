Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur ABD'de hakim karşısına çıktı! Oğul Cihantimur hapishane şartlarından dertli: Tuvalet temizletiyorlar
Türkiye'nin konuştuğu ölüm kaza davasında yeni bir gelişme yaşandı. Oğlunu ABD'ye kaçıran Eylem Tok hakim karşısına çıktı. Peki davada ne karar çıktı? Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi? Duruşmaya getirilen Tok'un son hali dikkat çekerken, Cihantimur'un da koşullardan dert yandığı öğrenildi. Gelişmeleri A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'de, kazadan 106 gün sonra yakalanmıştı.
DURUŞMA ERTELENDİ
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur 2 farklı duruşmada Boston'da hakim karşısına çıktı. Hakim, Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına, tarafların detaylı iddia ve savunma için hazırlık yapmasına, bir sonraki duruşmanın 27 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 16.00'da yapılmasına karar verdi.
SAÇLARINI KESTİRDİ
Duruşmayı takip edenler Eylem Tok'un salona turuncu tutuklu tulumu ile getirildiğini, tanınmamak için saçlarının siyahtan sarıya boyandığının ve kısa kestirildiğinin görüldüğünü söyledi.
Duruşmaya katılan Türk gazeteciler, duruşma anını yapay zeka ile resmetti.
Eylem Tok'un yorgun ve bitkin göründüğünü ve tercüman aracılığıyla iletişim kurduğu ifade edildi.
Tok'un tedirgin halleri dikkat çekerken, makyajlı olduğu görüldü.
YENİ AVUKAT TUTACAK
Tok, duruşmaya geç gelen avukatı ile yollarını ayırdı. Tok'un yeni bir avukat tutacağı öğrenildi.
Türkiye iki ayrı iade talebinde bulunduğu için Timur Cihantimur da Türkiye saatiyle 20.30'da hakim karşısına çıktı.
BEJ KIYAFETLE GELDİ
Cihantimur'un mahkeme salonuna bej bir cezaevi kıyafetiyle geldiği öğrenildi.
Cihantimur'un avukatları kendisinin kaldığı çocuk hapishanesinden şikayet ederek, serbest bırakılmasını talep etti.
Cihantimur'un normal bir cezaevi olmayan çocukların kaldığı rehabilitasyon cezaevinde kaldığı öğrenildi.
TUVALET TEMİZLİYOR
Avukatları koşullarının çok kötü olduğunu belirterek, Cihantimur'a sabah yerlerin temizletildiğini, tuvaletlerin temizletildiğini bu nedenle Cihantimur'un serbest bırakılmasını talep etti.
Annesinin aksine Cihantimur'un 2 avukatı bulunuyordu. Cihantimur'un duruşma salonunda bakışlarıyla babasını aradığı iddia edildi.
ABD'DE HAYAT KURMAK İSTİYOR
Hakim, Timur Cihantimur'un tutukluluğunun devamına karar verirken, bir sonraki duruşmayı ise 20 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.30'a erteledi.
Cihantimur'un avukatının sık sık Timur Cihantimur'un ABD vatandaşı olduğunu vurguladığı ve serbest kalması halinde Amerika'da eğitimine devam edip kendisine bir hayat kurmak istediğini söylediği öğrenildi.
BAKAN TUNÇ: GEREKLİ GİRİŞİMLERİ SÜRDÜRECEĞİZ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan ve bugün ayrı ayrı hakim karşısına çıkarılan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Eylem Tok'un duruşması 27 Haziran'a, oğlu Timur Cihantimur'un duruşması 20 Haziran'a ertelenmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."
NELER OLMUŞTU?
Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.
Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.
Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.
Anne-oğlunun firarda bulundukları 106 gün içinde yakalanmamak için 5 eyalet değiştirdiği önce New York'a ardından ise Washington, California ve Miami'ye geçtiği ortaya çıktı.
ABD'de sürekli yer değiştiren ikilinin son olarak 20 gün önce Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede lüks bir rezidansa yerleştiği tespit edildi.
Tok, gayrimenkulu kiralarken de bir sözleşme imzaladı.Canavar anne, kaçış sürecinde polisin takibinden kurtulmak için sekiz ayrı telefon hattı kullandı. Bunların çoğu kullan-at tarzda takip edilemeyen telefonlardı. Anne ve oğlu, Boston'da kaldıkları rezidansa sürekli dışarıdan yemek söylüyorlardı. Eylem Tok tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak veriyordu.
İkili sipariş için eve yakın bir restoranı tercih ediyorlardı.
TÜRK KURYE İHBAR ETTİ
Bu restoranda çalışan Türk kurye, tesadüfen siparişi götürdü ve Eylem Tok'la karşılaştı. Ardından polise ihbarda bulundu. İlk etapta İnterpol yetkililerine, akabinde de Boston Polisine zanlıların bilgileri iletildi.
İletilen bilgilerin ardından Boston Polisi düğmeye bastı. ABD'nin doğu yakası zaman dilimine göre 14 Haziran 09.30'da Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un yaşadıkları yere baskın düzenlendi.
Baskın sonucunda 2 ismi gözaltına aldı. Gözaltı esnasında Eylem Tok'un bazı telefon görüşmeleri de gerçekleştirdiği öğrenildi.
4 AYRI PASAPORT BULUNDU
Eylem Tok ve oğlunun üzerinde 4 ayrı sahte pasaport bulundu.
Eylem Tok'un para trafiği de mercek altına alındı. Paraların ABD ve Türkiye dışında üçüncü bir ülkeden transfer edildiği belirlendi.
Anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan bir özel okulu da gezdiklerini de ortaya çıktı.İkilinin bu bölgede ev tutma nedeninin ise olası bir durumda Kanada'ya geçmek olduğu öğrenildi.
Eylem Tok'un yakalandıkları sıraca "Ben anneyim, katil değil. Annelik iç güdüsüyle çocuğumu korumak istedim" dediği öğrenildi.
YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT ELE GEÇİRİLDİ
Evde yapılan aramada bulunan 5000 dolar da tutanağa geçirildi.
Mahkeme belgelerine göre; Türk emniyeti, canavar anne ve oğlunun Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport alma çabalarının olduğunu değerlendirdi.
Tok ve oğlunun yakalanmadan önce, yıllığı 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdikleri de öğrenildi.
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