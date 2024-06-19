Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur ABD’de hakim karşısına çıktı! Oğul Cihantimur hapishane şartlarından dertli: Tuvalet temizletiyorlar

NELER OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

Anne-oğlunun firarda bulundukları 106 gün içinde yakalanmamak için 5 eyalet değiştirdiği önce New York'a ardından ise Washington, California ve Miami'ye geçtiği ortaya çıktı.

ABD'de sürekli yer değiştiren ikilinin son olarak 20 gün önce Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede lüks bir rezidansa yerleştiği tespit edildi.

Tok, gayrimenkulu kiralarken de bir sözleşme imzaladı.Canavar anne, kaçış sürecinde polisin takibinden kurtulmak için sekiz ayrı telefon hattı kullandı. Bunların çoğu kullan-at tarzda takip edilemeyen telefonlardı. Anne ve oğlu, Boston'da kaldıkları rezidansa sürekli dışarıdan yemek söylüyorlardı. Eylem Tok tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak veriyordu.

İkili sipariş için eve yakın bir restoranı tercih ediyorlardı.