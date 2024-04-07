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Haberler Galeri Canavar anne Eylem Tok, oğlunu Amerika'ya kaçırmıştı! Eylem Tok ABD basınına para mı verdi? Kayıp telefon nerede? | Acılı baba konuştu

Canavar anne Eylem Tok, oğlunu Amerika'ya kaçırmıştı! Eylem Tok ABD basınına para mı verdi? Kayıp telefon nerede? | Acılı baba konuştu

Eyüpsultan Kemerburgaz'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur kısa bir süre önce baba olan Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep oldu. Canavar anne Eylem Tok, kaza sonrası oğlu ile önce Mısır'a oradan da Amerika'ya kaçmıştı. Evlat acısı yaşayan baba Özer Aci ise katıldığı bir haber programında "Oğlumun kayınbiraderinin telefonu kayıp, ortaya çıkması lazım. Bu telefon orada da olabilir, Eylem Tok almış götürmüş de olabilir. Belki içinde çok önemli deliller vardır" ifadelerini kullandı. Yayında Eylem Tok'un ABD basınına 200 bin dolar dağıttığı iddiası da konuşuldu. Öte yandan kayıp telefona da değinen baba Aci, "Oğlumun kayınbiraderinin telefonu kayıp. Eylem Tok almışta, atmışta, attırmışta olabilir. Bu devirde bir telefon bulunamıyor mu? Her geçen gün bu telefonun pili bitiyordu. Belki deliller vardır içerisinde." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.04.2024 19:05 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 19:09
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Canavar anne Eylem Tok, oğlunu Amerika’ya kaçırmıştı! Eylem Tok ABD basınına para mı verdi?

Eyüpsultan Kemerburgaz'da 1 Mart Cuma günü akşam saatlerinde arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba lüks ciple çarpan sürücü kaçtı.

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Canavar anne Eylem Tok, oğlunu Amerika’ya kaçırmıştı! Eylem Tok ABD basınına para mı verdi?

Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Kaçan sürücünün ise ünlü yazar Eylem Tok ile Estetisyen Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur olduğu ortaya çıktı.

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Canavar anne Eylem Tok, oğlunu Amerika’ya kaçırmıştı! Eylem Tok ABD basınına para mı verdi?

17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı.

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Canavar anne Eylem Tok, oğlunu Amerika’ya kaçırmıştı! Eylem Tok ABD basınına para mı verdi?

EYLEM TOK 200 BİN DOLAR MI DAĞITTI?
Türkiye'nin konuştuğu trafik kazasında oğlunu kaybeden Özer Aci ise bir televizyon programına katıldı. Muhabir yayında "Eylem Tok'un ABD'de bazı basın organlarına 200 bin dolar dağıttığına dair iddia var. ABD'de bir başkası adına araba aldıkları ve gidecekleri yere bu araçla seyahat ettikleri yönünde bir iddia var. Üçüncüsü ise Timur Cihantimur'un psikolojisinin tamamen bozuk olduğu ve ABD'de online bir psikologdan tedavi aldığı yönünde" ifadelerini kullandı.

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Canavar anne Eylem Tok, oğlunu Amerika’ya kaçırmıştı! Eylem Tok ABD basınına para mı verdi?

Baba Aci ise şu açıklamaları yaptı: 38. gündür acımızı içimizde yaşıyoruz. Buraya gelmeden oğlumun annesini mezarının başına götürdüm, bu ilk oldu.

"İLAÇLARLA AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Bizim de evlat sahibi olduğumuzu Eylem Hanım'ın unutmamasını istiyorum. Burada küçük bir yavrumuz var nereye kadar kaçacak. Oğlumun bana emaneti. Ona iyi bir eğitim aldırmak istiyorum.