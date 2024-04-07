Canavar anne Eylem Tok, oğlunu Amerika'ya kaçırmıştı! Eylem Tok ABD basınına para mı verdi? Kayıp telefon nerede? | Acılı baba konuştu

Eyüpsultan Kemerburgaz'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur kısa bir süre önce baba olan Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep oldu. Canavar anne Eylem Tok, kaza sonrası oğlu ile önce Mısır'a oradan da Amerika'ya kaçmıştı. Evlat acısı yaşayan baba Özer Aci ise katıldığı bir haber programında "Oğlumun kayınbiraderinin telefonu kayıp, ortaya çıkması lazım. Bu telefon orada da olabilir, Eylem Tok almış götürmüş de olabilir. Belki içinde çok önemli deliller vardır" ifadelerini kullandı. Yayında Eylem Tok'un ABD basınına 200 bin dolar dağıttığı iddiası da konuşuldu. Öte yandan kayıp telefona da değinen baba Aci, "Oğlumun kayınbiraderinin telefonu kayıp. Eylem Tok almışta, atmışta, attırmışta olabilir. Bu devirde bir telefon bulunamıyor mu? Her geçen gün bu telefonun pili bitiyordu. Belki deliller vardır içerisinde." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...