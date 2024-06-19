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Sinop'ta çıkan yangında 5 ev zarar gördü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 19.06.2024 10:11
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Sinop’ta çıkan yangında 5 ev zarar gördü

Sinop'un Durağan ilçesinde bir köyde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu. Vali Mustafa Özarslan yangının yaşandığı köye giderek incelemede bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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