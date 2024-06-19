Ne Antalya ne de Bodrum! Yüz binler o ile akın etti oteller doldu taştı

Türkiye'nin dört bir tarafından kente gelen tatilciler, bunaltıcı sıcak hava nedeniyle denize girerek serinledi. Deniz suyunun 26 dereceler olduğu kentte hava sıcaklığının 35-36 derecelerde olduğu belirtildi. Daha çok ailelerin tercih ettiği Kızkalesi'nde bir çok tatilci deniz de vakit geçirdi, bazıları da çeşitli su aktivitelerine katılarak heyecanlı anlar yaşadı.