Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur'un acımasızlığı | Murat Aci'nin eşinden kahreden sözler
Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Adalete teslim olmak yerine cani annesi ile birlikte ABD'ye kaçtı. Türkiye'nin konuştuğu kazanın üzerinden 50 gün geçerken, Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, yaşadıklarını ilk kez anlattı.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024
11:05 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
11:14
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi yaşanan Türkiye'nin gündeminin ilk sırasında yer aldı. Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, ailesine ait lüks aracı aldı. Arkadaşlarıyla birlikte yarış yaptığı sırada yol kenarında bekleyen ATV sürücülerine çarpan Timur Cihantimur, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı 4 kişiyi de yaraladı.
CANİ ANNE İLE KATİL OĞLU ABD'YE KAÇTI
Katil Timur, cani annesi Eylem Tok tarafından önce olay yerinden ardından ülkeden kaçırıldı. İkili, ABD'de kahkahalar atarken kameralara yakalandı. O kareler, vicdanları yaralarken feci kazadan geriye acısını bile yaşayamayan ancak hukuk mücadelesi veren Aci Ailesi kaldı.
ŞÜKRİYE ACİ İLK KEZ KONUŞTU: NEREDE VİCDAN?
Küçücük evladıyla bir başına kalan Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci ise üzerinden 50 gün geçen kazayla ilgili ilk kez açıklama yaptı. YouTube'daki Katarsis isimli programa katılan Şükriye Aci, yaşadığı acı dolu günleri anlattı. Aile olarak adalet aradıklarını söyleyen Şükriye Aci, "
Ayakta kalmaya çalıştığımız bir dönemdeyiz. Karşı tarafın bizim ne hissettiğimizi anlamasını neler yaşadığımızı biraz da görmesini bekliyoruz. Eylem Hanım açıklamasında vicdandan bahsediyor. Bir görüntü çıktı çocuklar kaza sırasında ortalığı arabanın içini çekiyor o sırada benim kardeşim arabanın altında yatıyor nerede vicdan?" ifadelerini kullandı.
EŞİNİN ÖLÜM HABERİNİ BÖYLE ALMIŞ
Kaza haberini dayısından aldığını, eşinin ölümünü ise saatler sonra öğrendiğini gözyaşları ile anlatan Şükriye Aci o geceyi şöyle anlattı: Ben kaza haberini dayımdan aldım, basit bir kaza olduğunu söylediler. Herkes hastaneye gitmiş ben çocuk uyuduğu için evde kaldım. Sonrasında işte kuzenimle konuştum o daha iyiydi diğerlerinden haber alamadım. Ben hariç herkes oradaymış.
Sonra hastanede hepsi haberi alınca hiçbiri telefonlarımı açmadı. Oğlum kazayı hissetmiş gibi ağlamaya başlamıştı 2 saat onu sakinleştirmeye çalıştım. Herkes eve gelmeye başlayınca kötü bir şey olduğunu anladım. Çünkü öncesinde eşimin kan kaybettiğini müdahale altında olduğunu söylemişlerdi. Öğrenince hiçbir şekilde ağlayamadım, çünkü bir bebeğim vardı. Acımı içime gömdüm ve yaşayamadım.