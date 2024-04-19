Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur’un acımasızlığı | Murat Aci’nin eşinden kahreden sözler

EŞİNİN ÖLÜM HABERİNİ BÖYLE ALMIŞ

Kaza haberini dayısından aldığını, eşinin ölümünü ise saatler sonra öğrendiğini gözyaşları ile anlatan Şükriye Aci o geceyi şöyle anlattı: Ben kaza haberini dayımdan aldım, basit bir kaza olduğunu söylediler. Herkes hastaneye gitmiş ben çocuk uyuduğu için evde kaldım. Sonrasında işte kuzenimle konuştum o daha iyiydi diğerlerinden haber alamadım. Ben hariç herkes oradaymış.