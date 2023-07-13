Sokak köpeği saldırısı sonrası kuduz teşhisi konan Lütfü Seray hayatını kaybetti

Siverek Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık bir ay süren tedavi sonucunda vatandaşımızın kurtarılamayarak vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Kuduz vakasının öğrenilmesinin akabinde ilgili bütün kurumlar hassasiyetle süreci takip etmiş, yapılan incelemeler, alınan kararlar ve tedbirler sonucu çalışmalara başlanmış, konu bütün yönleriyle takip edilmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."