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İstanbul Bağcılar’da silahlı kavga kamerada: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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İstanbul Bağcılar’da silahlı kavga kamerada: 1 yaralı

Bağcılar’da iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken çok sayıda ev ve park halindeki araca kurşun isabet etti. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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