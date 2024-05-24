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İstanbul Esenyurt’ta araçlara çarparak yan yatan alkollü sürücünün kullandığı araç kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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İstanbul Esenyurt’ta araçlara çarparak yan yatan alkollü sürücünün kullandığı araç kamerada

Esenyurt E-5 yan yolda başka araçlara çarparak ilerleyen alkollü sürücünün kullandığı araç, ara sokakta başka araçlara çarptıktan sonra yan yattı. Yaşana kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu da belirlendi.

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