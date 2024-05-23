İstanbul’da pastaneye silahlı saldırı! 3 kişi öldü, 6 yaralı var

Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede saat 20.10 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğü belirtildi.

Olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.