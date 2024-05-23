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İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı! 3 kişi öldü, 6 yaralı var

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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İstanbul’da pastaneye silahlı saldırı! 3 kişi öldü, 6 yaralı var

İstanbul Üsküdar'da bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Korkunç saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı. Olaya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki kafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede saat 20.10 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğü belirtildi.

Olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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