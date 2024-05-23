Başarılı gençler Muş Vakfı ile İstanbul'da! 'Gençler Bilimle, Gençlerle Geleceğe'
Muş Vakfı’nın girişimleriyle Muş'taki başarılı öğrenciler ‘’Gençler Bilimle, Gençlerle Geleceğe’’ Projesi kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi Innovation Hub’ta ağırlandı. Burada inovasyon ve teknoloji konularında çeşitli atölye çalışmaları ve seminerlere katılacak olan öğrenciler deneyimlerini ve bilgilerini genişletme fırsatını yakalayacak.
İstanbul'da faaliyet gösteren ve sürekli Muşlu öğrencilere destek veren Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı (MUŞ VAKFI) girişimleriyle, Gençler Bilimle, Gençlerle Geleceğe Projesi kapsamında Muş'tan seçilen 30 başarılı öğrenci, Yıldız Teknik Üniversitesi Innovation Hub'ta misafir edildi.
İŞ FİKRİNDEN ÜRÜNE GİDEN YOLCULUK
Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, "Muş Vakfımızın değerli üyeleri ve aynı zamanda Muş lisesinin değerli öğrencileri ile beraberiz. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta İnnovaiton Hub dediğimiz bir yapının içindeyiz. Burada iş fikrinden ürüne giden yolculukta bütün girişimcilerimize destek olduğumuz bir altyapı söz konusu." dedi.
22-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı ve onları geleceğin yenilikçi projeleriyle tanıştırmayı amaçlıyor. Etkinlik süresince öğrenciler, inovasyon ve teknoloji konularında çeşitli atölye çalışmaları ve seminerlere katılarak, deneyimlerini ve bilgilerini genişletme fırsatı bulacaklar.
Açıklamalarda bulunan Muş Vakfı Başkanı Ulvi Eroğlu da; "Bir tek amacımız var, gençlere milli ve manevi duyguları aktarabilmek, aidiyet hislerini oluşturabilmek" ifadelerini kullandı. Eğitime verdikleri önemi de belirten Eroğlu, gençleri bilime ve tekniğe yönlendirmek istediklerinin altını çizdi.
İstanbul'a ilk kez gelen öğrencilerden Muş Fen Lisesi'nde okuyan Rabia Zelal Karasu, ''İstanbul'a ilk kez geldim bu benim için çok iyi oldu. Burayı çok sevdim, aldığımız seminer ve eğitimler benim için çok verimli oldu. Kaldığımız yerler de çok güzeldi. Üniversite öğrencileri ile de kaynaşma fırsatı bulduk. Üniversiteye gitmiş gibi oldum diyebilirim'' ifadelerini kullandı.
Muş'un başarılı öğrencilerinden İbrahim Resul Başak, projeye dair akılda kalıcı anları ve etkilendiği cihazları anlattı. ''Alt katta afara diye bir tarım robotu yapıyorlar o çok etkiledi, yerde kalan pamukları topluyormuş. Otonom arabalar var, PC makinaları gördük onlar da güzel ve etkileyiciydi.''
Muş Vakfı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Muş ilinde ortaokul ve lise seviyesinde eğitim gören başarılı öğrencilerin geleceğin teknoloji uzmanları olma isteklerine katkı sunmak ve bu potansiyel azimlerini harekete geçirmek, amacıyla 22-25 Mayıs 2024 tarihinde söz konusu öğrencilerin İstanbul YTU (Yıldız Teknik Üniversitesi) Innovation Hub'a ziyaret sağlanarak öğrencilerin teknoloji, inovasyon ve girişimcilik ekosistemini yerinde görmelerini sağlamanın yanı sırada aşağıda yer alan konularda da ilerlemeleri için:
-Merkezde bugüne kadar yapımı tamamlanmış veya yapılmasına devam edilen ulusal ve uluslararası tüm teknolojik ve inovasyon çalışmaları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak,
– Merkezde bulunan uzmanların aktarımı ile inovasyon fikirlerinin nasıl oluştuğunu, çalışmaların tüm sürecindeki aşamaların neler olduğunu görmelerini ve öğrenmelerini sağlamak,
– Tüm bu faaliyetler çerçevesinde öğrencilerin bilimsel aktivitelere ilgilerini artırmak ve girişimcilik ruhlarını harekete geçirmek,
– Bir sosyal sorumluluk projesi olarak topluma katkı sağlaması,-Öğrencilerin girişimcilik, inovasyon, teknoloji kavramı hakkında bilgi sahibi olmaları,
– YTU Innovation Hub sayesinde teknoloji uygulamaları, bu alanda destek veren kurumlar hakkında bilgi sahibi olmaları,
– Girişimciliğin ülke ekonomisi ve gelişimi konusunda nasıl bir öneme sahip olduğu bilgisine sahip olmaları,
– Yükseköğretime dair bir vizyon geliştirmeleri,
– İstanbul'a dair kültürel ve tarihi bilgiler edinmeleri,
-Proje kapsamında edindikleri tüm bilgileri çevrelerine aktarmaları beklenmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Boşanma davalarında sistem değişti! Bundan sonra...
- Saatlerin sağa dönmesinin gizemi çözüldü! Duyunca çok şaşıracaksınız!
- Sıvı yağ kullanmayı kimse bilmiyormuş! Meğer yıllardır hep yanlış yapmışız
- B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde: Hemen başvuru yapmayı unutmayın!
- 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi fırladı! Haberi alanlar bankaya gidecek
- Merkez Bankası Faiz kararı açıklandı mı, beklenti ne yönde? TCMB Mayıs ayı faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?
- Emekliye mühim tarihler geldi! Perşembe ve Cuma günü IBAN'a yatacak: 14.000, 16.250, 18.000 TL...
- EKPSS sonuç sorgulama ekranı 2024 | "sonuç.osym.gov.tr" ÖSYM engelli memur atama kurası hangi tarihte? EKPSS açıklandı mı?
- Tereyağından 10 Kat Fazla Vitamine Sahip: %99 Kalsiyum İçeren Besin
- Kolonya Yarayı Neden Yakar? Herkes Mikroplar Öldüğü İçin Sanıyordu, Meğer...
- Banyodaki Küf Kabusu Bitti! Çamaşır Suyu Olmadan Lekeleri Yok Edin!
- Aracı olan herkese yeni dönem: Trafik ışıklarında sistem değişiyor