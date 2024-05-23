Başarılı gençler Muş Vakfı ile İstanbul’da! ’Gençler Bilimle, Gençlerle Geleceğe’

İstanbul'a ilk kez gelen öğrencilerden Muş Fen Lisesi'nde okuyan Rabia Zelal Karasu, ''İstanbul'a ilk kez geldim bu benim için çok iyi oldu. Burayı çok sevdim, aldığımız seminer ve eğitimler benim için çok verimli oldu. Kaldığımız yerler de çok güzeldi. Üniversite öğrencileri ile de kaynaşma fırsatı bulduk. Üniversiteye gitmiş gibi oldum diyebilirim'' ifadelerini kullandı.

Muş'un başarılı öğrencilerinden İbrahim Resul Başak, projeye dair akılda kalıcı anları ve etkilendiği cihazları anlattı. ''Alt katta afara diye bir tarım robotu yapıyorlar o çok etkiledi, yerde kalan pamukları topluyormuş. Otonom arabalar var, PC makinaları gördük onlar da güzel ve etkileyiciydi.''