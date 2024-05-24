Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışma anı kamerada

Üsküdar’da barışmak için bir kahvehanede bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Olayın yaşandığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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