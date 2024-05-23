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Denizli'de hayır yemeği 24 lise öğrencisini hastanelik etti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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Denizli’de hayır yemeği 24 lise öğrencisini hastanelik etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir lisede hayır yemeği dağıtılmasının ardından 24 öğrenci mide bulantısı şikayetleri oluştu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Çakmak Mahallesi'ndeki İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hayır için dağıtılan tavuk pilav yiyen bazı öğrencilerde mide bulantısı şikayeti görüldü.

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMLARI

Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan 24 öğrenciyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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