Eylem Tok ve katil oğlu için kırmızı bülten çıkarıldı! Eyüpsultan’daki kaza hakkında flaş gelişme...

Ekipler, sitenin güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alınan cep telefonunun yine kazaya tanık olan D.Ö.'nün annesi B.Ö. tarafından alındığını ve o esnada kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C.'nin annesi Eylem Tok'un da orada bulunduğunu belirlemişti.

Çalışmalarda daha sonra telefonun Tok'un siteye geldiği ve A.K.'nin kullandığı araca konulduğu ve taşıtın kontrolü sırasında yine sürücü tarafından bulduğu tespit edilmişti. Telefon, A.K. tarafından emniyete teslim edilmişti.

17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılması talep edilmişti.