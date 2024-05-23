Eylem Tok ve katil oğlu için kırmızı bülten çıkarıldı! Eyüpsultan'daki kaza hakkında flaş gelişme...
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne dört kişinin yaralanmasına sebep olan kazanın sürücüsü firari T.C, ve olay sonrası onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
İstanbul Eyüpsultan'daki orman yolunda 1 Mart Cuma gecesi yaşanan kaza ve sonrasında ehliyetsiz sürücü T.C.'nin (16) annesi yazar Eylem Koç tarafından önce Mısır'a ardından da Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) kaçırılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
FİRARİ ANNE-OĞUL İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Firari anne ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T.'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok, kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise ABD'ye gitmişlerdi.
İADELERİ İSTENMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza yaralanan İ.G.'nin telefonunun bulunmaması üzerine çalışma başlatmıştı.
Çalışmalar sonucunda kazaya tanık olan Z.H.T.'nin, yaralılardan birine yardım etmek için telefonu aldığını ve dalgınlıkla götürdüğünü belirleyen ekipler, daha sonra cep telefonunu site duvarının üzerine bıraktığını tespit etmişti.
Ekipler, sitenin güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alınan cep telefonunun yine kazaya tanık olan D.Ö.'nün annesi B.Ö. tarafından alındığını ve o esnada kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C.'nin annesi Eylem Tok'un da orada bulunduğunu belirlemişti.
Çalışmalarda daha sonra telefonun Tok'un siteye geldiği ve A.K.'nin kullandığı araca konulduğu ve taşıtın kontrolü sırasında yine sürücü tarafından bulduğu tespit edilmişti. Telefon, A.K. tarafından emniyete teslim edilmişti.
17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılması talep edilmişti.
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