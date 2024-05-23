Türkiye rakiplerini solladı! Mavi bayrakta dünyada 3’üncü





Bakan Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti: "Mavi Bayrak plajlarımıza çok yakışıyor. Ülkemizden bu yıl 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat mavi bayrak almaya hak kazandı. En çok mavi bayrak sahibi ülkeler sıralamasında dünya 3'üncülüğümüzü bu sene de koruyoruz. Bu istikrarlı başarımız elbette gurur verici ama birincilik hedefimiz yolunda da kararlılıkla ilerliyoruz. Mavi bayraklı plaj sayımızı, Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV) koordinasyonunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının işbirliğiyle sürdürdüğümüz başarılı çalışmalarla her geçen yıl daha da yükseltiyoruz. Bu sene ülkemizin 16 plajında daha Mavi Bayrak dalgalanacak. Hayırlı olsun."