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Libya'dan Yunanistan'a geçit yok! Komşu manşetlerinde panik havası: Arkasında Türkiye var

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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Libya’dan Yunanistan’a geçit yok! Komşu manşetlerinde panik havası: Arkasında Türkiye var

Doğu Akdeniz'de maden politikaları kapsamında doğalgaz arama çalışmalarını sürdüren Türkiye, Yunanistan'ın planlarını sekteye uğratmaya devam ediyor. Son olarak Libya ile "Deniz Yetki Anlaşması" imzalayan Türkiye, kendi siyasetinden taviz vermeyeceğini bölgedeki rakiplerine gösterdi. Komşu Yunanistan ise geçtiğimiz günlerde Libya'nın sınırlarını ihlal ederek sismik araştırma yaptı. Libya tarafından "protesto notası" alan Komşu medyasındaki panik manşetlere "Arkasında Türkiye" şeklinde yansıdı.

Libya, Girit açıklarındaki sismik araştırmalar gerçekleştiren Yunanistan'a protesto notası verdi. Yunan gazetesi Kathimerini ise, söz konusu hamlenin arkasında Türkiye'nin olduğunu yazdı.

LİBYA'DAN YUNANİSTAN'A PROTESTO NOTASI!

Norveç gemisi Ramford Hyperion, Yunanistan adına, Doğu Akdeniz'de Girit adasının batısı ve güneybatısında mayıs ortalarında tamamladığı bir dizi sismik araştırmalar gerçekleştirdi.

Libya hükümeti, bu araştırmaların, Türkiye ile 2019 yılında imzaladığı ve BM'ye bildirilen deniz yetki sınırlarına ilişkin anlaşmada da gösterilen kıta sahanlığı bölgesi içinde yeralan sahalarda yapıldığı gerekçesiyle, Trablus'taki Yunan Büyükelçisi Nikos Garilidis'e geçen hafta bir protesto notası verdi.

Yunan elçi Garilidis'e uyarı mektubu gönderen Libya hükümeti, söz konusu bölgenin kendisine ait olduğunu belirtti.

YUNAN BASINI: ARKASINDA TÜRKİYE VAR

Yunan Kathimerini gazetesi, mektubun geçen hafta Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da yaptığı görüşmeden hemen önce gönderildiğine dikkat çekti ve Libya'nın notasında Türkiye'nin rolü olabileceğini iddia etti.

Gazete, Libya'daki Abdulhamid Dibeybe hükümeti üzerinde büyük etkiye sahip Türkiye'nin, Libya ile Yunanistan arasında yaşanan son gerilimde rolü olabileceği şüphesinin ortaya çıktığını öne sürdü.

Türkiye ve Dibeybe hükümeti arasında deniz araştırmaları anlaşması bulunduğuna da dikkat çeken Kathimerini, Libya'daki hükümetin daha önce de Yunanistan'ı kendi karasularını ihlal etmekle suçladığını yazdı.

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