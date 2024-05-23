Libya’dan Yunanistan’a geçit yok! Komşu manşetlerinde panik havası: Arkasında Türkiye var

YUNAN BASINI: ARKASINDA TÜRKİYE VAR

Yunan Kathimerini gazetesi, mektubun geçen hafta Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da yaptığı görüşmeden hemen önce gönderildiğine dikkat çekti ve Libya'nın notasında Türkiye'nin rolü olabileceğini iddia etti.

Gazete, Libya'daki Abdulhamid Dibeybe hükümeti üzerinde büyük etkiye sahip Türkiye'nin, Libya ile Yunanistan arasında yaşanan son gerilimde rolü olabileceği şüphesinin ortaya çıktığını öne sürdü.

Türkiye ve Dibeybe hükümeti arasında deniz araştırmaları anlaşması bulunduğuna da dikkat çeken Kathimerini, Libya'daki hükümetin daha önce de Yunanistan'ı kendi karasularını ihlal etmekle suçladığını yazdı.