Başıboş sokak köpekleri sorununda sona yaklaşıldı! Kanun Teklifi Meclis'e sunulacak | AK Partili Yenişehirlioğlu tarih verdi | İngiltere modeli mi geliyor?
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme" konusunda Meclis'te gerçekleştirilecek çalışmaları kendisinin yöneteceğini belirterek, "Bu çalışmaları 15 gün yürüteceğim. Meclis kapanmadan büyük ihtimalle Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunulacak." dedi. Öte yandan Yenişehirlioğlu, “İlla İngiltere modeli olacak diye bir modelden söz etmiyoruz. Dünyanın her tarafındaki örnekleri inceliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Sokak köpekleri sorununun çözümü için hazırlanan yasa teklifinin önümüzdeki haftalarda Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenirken bu konuda İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (4 bakanlık) kapsamlı bir çalışma yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme çalışmaları hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Toplumun son yıllarda gündeminin saldırgan sokak hayvanları olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, siyasetin, milletin taleplerini karşılamak mecburiyetinde olduğunu söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı detaylı bir çalışma yürütüyor. Benim burada yaptığım; konunun paydaşlarıyla STK, gazeteciler, akademisyenler, konunun mağdurları, bu konuda hassasiyeti olan milletvekilleri ve farklı kesimden vatandaşlarımızı dinlemek, onların aktardıklarını not almak, bundan bir çıkarım elde etmek ve onların çözüm önerilerini dinlemek. Yaptığım çalışmalar bu doğrultuda. Bu çalışmaları yürütüp daha sonra bütün paydaşlardan aldığım bu bilgileri raporlaştıracağım ve gündeme getireceğiz. Nihai olarak bir metin oluşturulduğunda bunu meclise sunacağız."
"MECLİS KAPANMADAN KANUN TEKLİFİ SUNULACAK"
Kanun teklifinin Komsiyon'da değerlendirildikten sonra Genel Kurul'da milletvekillerinin onayına sunulacağını kaydeden Yenişehirlioğlu, "Bu çalışmaları yaklaşık olarak 15 gün yürüteceğim. Meclis kapanmadan büyük ihtimalle Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunulacak." diye konuştu.
Muhalefet milletvekillerini de dinleyeceğini ve çözüm önerilerini alacağını aktaran Yenişehirlioğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, diğer partilerin grup başkanlarıyla görüşerek bu konuda hassasiyeti olan milletvekillerinin belirlenmesini isteyeceğini ve bu belirlenen isimlerle de görüşmeler yapacağını dile getirdi.
Meclis ayağında çalışmaları kendisinin yöneteceğini söyleyen Yenişehirlioğlu, "Yara açmadan, bölmeden, parçalamadan, buradan düşmanlıklar üretmeden toplumun sesine kulak verdik. Amacımız; ortak noktaya ulaşmak ve herkesin kabul edebileceği bir çözüme ulaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'A RAPOR SUNULDU!
Öte yandan; Yapılan çalışmayla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde bulunan raporda çarpıcı rakam ve tespitler yer alıyor.
55 ÖLÜM!
Son 5 yılda hayvana çarpma şeklinde; 3 bin 534 trafik kazası, 55 ölüm, 5 bin 147 yaralanma vakası gerçekleşti.
KUDUZ RİSKİ!
Türkiye, kuduz riski konusunda Afrika ve Asya ülkeleri ile aynı yüksek risk kategorisine girdi. 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 260 bin 606 iken 2023 yılında bu sayı 437 bin 601 'e çıktı. Son 20 yılda ise toplam 4 milyon kuduz riskli temas, 30 adet kuduz vakası yaşandı.
84 MİLYAR LİRALIK MAMA!
İç piyasada son 5 yılda 36 milyar lira değerinde 893 bin ton köpek maması üretildi. Son 5 yılda 1,5 milyar dolar (48 milyar TL) değerinde 937 bin ton köpek maması ithal edildi. Böylece toplam mama maliyeti 84 milyar lirayı buldu.
TURİSTLERE UYARI!
İngiltere, ABD ve birçok ülke, Türkiye'ye gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve sahipsiz köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapıyor. Evcil hayvanını Avrupa'ya götürmek isteyen Türk vatandaşlarının hayvanlarına ilişkin kuduz testi talep ediliyor.
MALİYET YÜKSEK!
Barınaklarda kalan bir köpeğin aylık beslenme ve bakım giderleri yaklaşık 3 bin 500 lira. Bir köpeğin yakalama maliyeti yaklaşık bin 500, kısırlaştırma maliyeti yaklaşık 630 lira.
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