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"Başıboş Köpek Yasası" nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 11:43
AK Parti'nin hazırladığı başıboş köpek düzenlemesi Meclis'in gündemine geliyor. Yasa teklifi muhalefetle de paylaşılacak. Başıboş köpek sorununa karşı çözüm için yasa tasarısında neler olacak? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
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Başıboş Köpek Yasası nasıl olacak?
"Başıboş Köpek Yasası" nasıl olacak?
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