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Mersin'de sıfır otomobilleri taşıyan tır alev alev yandı! 7 araç kül oldu

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Mersin’de sıfır otomobilleri taşıyan tır alev alev yandı! 7 araç kül oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde çok sayıda sıfır otomobil taşıyan tırın lastik kısmı alev aldı. Rüzgarın etkisiyle daha da büyüyen yangı itfaiye ekiplerini müdahalesiyle söndürüldü ancak büyük hasar oluştu. Yangında tır ve dorsesindeki 8 otomobilden 7'si alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Bursa'dan aldığı sıfır kilometre 8 otomobili Mersin'e götürmek için yola çıkan Ö.G. yönetimindeki plakalı tır, öğle saatlerinde Pozantı- Tarsus istikameti Damlama inişine geldiğinde lastik kısmından alev aldı.

7 OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALDE

Yangını fark eden sürücü, tırı güvenlik şeridine çekip indi. Çekicide başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede dorseye de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tır ile 7 otomobil kullanılamaz hale geldi.

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