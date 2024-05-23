Mersin’de sıfır otomobilleri taşıyan tır alev alev yandı! 7 araç kül oldu

7 OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALDE

Yangını fark eden sürücü, tırı güvenlik şeridine çekip indi. Çekicide başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede dorseye de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tır ile 7 otomobil kullanılamaz hale geldi.