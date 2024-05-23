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Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda korkunç olay! Genç kız raylara atlayarak intihar etti

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda korkunç olay! Genç kız raylara atlayarak intihar etti

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda 22 yaşındaki genç kız bir anda raylara atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay nedeniyle metro seferleri çift yönlü olarak bir süre durduruldu.

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda kan donduran anlar yaşandı. Olay, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki E.D. isimli genç kız metro istasyona geldiği esnada raylara atladı. Genç kıza çarpan tren bir anda dururken vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler tarafından raylara atlayan E.D. çıkarıldı. Sağlık ekipleri ise genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olay nedeniyle metro seferleri çift yönlü durduruldu.

METRO SEFERLERİNDE AKSAMA YAŞANDI

Seferlerin aksaması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluşurken bazı vatandaşlar ise raylardan yürümek zorunda kaldı. 1 saat süren çalışmaların ardından metro seferleri normale döndü.

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