Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda korkunç olay! Genç kız raylara atlayarak intihar etti

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki E.D. isimli genç kız metro istasyona geldiği esnada raylara atladı. Genç kıza çarpan tren bir anda dururken vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler tarafından raylara atlayan E.D. çıkarıldı. Sağlık ekipleri ise genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olay nedeniyle metro seferleri çift yönlü durduruldu.