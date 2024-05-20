Hatay’da iki ayrı yangın! Buğday tarlası kül oldu

ALEVLERE TESLİM OLDU

Saat 17.00 sıralarında ise Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki buğday tarlasında da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. İki ilçedeki yangında toplam 77 dönüm buğday ekili alan alevlere teslim oldu.

Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.