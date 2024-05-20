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Hatay'da iki ayrı yangın! Buğday tarlası kül oldu

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 20.05.2024 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
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Hatay’da iki ayrı yangın! Buğday tarlası kül oldu

Hatay'ın Kumlu ve Reyhanlı ilçelerinde iki ayrı yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangınlar nedeniyle 77 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü. Olaya ilişkin ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kumlu ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'ndeki buğday tarlasında akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına 4 arazözle müdahale etti. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 57 dönem buğday ekili alan zarar gördü.

ALEVLERE TESLİM OLDU

Saat 17.00 sıralarında ise Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki buğday tarlasında da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. İki ilçedeki yangında toplam 77 dönüm buğday ekili alan alevlere teslim oldu.

Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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