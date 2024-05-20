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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü muhtar öldü

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü muhtar öldü

Çankırı'da, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada Hisarcıkkayıköyü Mahallesi Muhtarı Satılmış Karakaş (63), hayatını kaybetti.

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