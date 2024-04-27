Rize'de çöl tozu etkisi! "Dışarı çıkmamak veya maske kullanmak gerekiyor"

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Karadoğan, "Bu sene 4 milyon ton çöl tozunun ülkemize geldiği saptanmıştır. Havada 2,5 mikron boyutunun altında olan partiküller, akciğerlerin hava keselerine girip alveollere kadar ulaşıp kan dolaşıma girebiliyor. Bu da vücutta kalp damar hastalıklarının temel nedenlerinden olan yangılar oluşturabilmektedir. İnme ve kalp krizi risklerini artırmaktadır. Toz yoğunluğunu dönemlerinde dışarı çıkmamak veya maske kullanmak gerekiyor" dedi.

'KAPIYA ÇIKAMAZ OLDUM'

Rize'de ilk defa böyle bir hava gördüğünü söyleyen KOAH hastası Mehmet Gürel (84) ise "Bu toz, daha fazla olduğu zamanlar vardı. Benim nefes darlığım var. Kapıya çıkamaz oldum. Böyle bir şey olmazdı ben ilk defa görüyorum. Kulak dolma Afrika'dan geldiğini söylüyorlar" diye konuştu.

'SADECE BEN DEĞİL HERKES ŞAŞIRDI'

Mustafa Güler "Ben de ilk defa bugün böyle bir hava gördüm. Bu bir deprem işareti mi acaba? Meteoroloji Afrika'dan geldiğini söylemişti. 'Bu bir hastalık belirtisi mi' diye korkuyorum. Rize'nin havası normalde temiz olur. Sadece ben değil herkes şaşırdı" ifadesini kullandı.

Muhittin Yılmaz ise "Bu sis gibi görünüyor ama toz bulutu. Mevsimlerin değişip sıcaklığın artması, dağlardaki karın bir anda erimesi sıkıntı oluyor. Afrika tozu diyorlar ama bu mevsim değişikliğinin getirdiği bir olay bu durumun başka sonuçları da olacaktır" dedi.