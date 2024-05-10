Maltepe’de sinirlenen veli okulu birbirine kattı! Müdürün odasını bastı: Kapıyı kırmaya çalıştı





İLKOKUL ÖĞRENCİSİ OKULDAN YAYA OLARAK EVİNE DÖNDÜ

İddiaya göre, okul tarafından düzenlenen geziye katılan R.K.T. isimli ilkokul öğrencisi, gezinin sona ermesi ile servis aracılığıyla geldiği okuldan ayrılıp yaya olarak evine döndü.