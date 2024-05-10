Maltepe'de sinirlenen veli okulu birbirine kattı! Müdürün odasını bastı: Kapıyı kırmaya çalıştı
Eğitimde bir şiddet olayı daha Maltepe'de yaşandı. İddiaya göre okul ile birlikte geziye katılan bir öğrenci, velisini beklemeden eve gitti. Okula gittiğinde çocuğunu bulamayan veli ise güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Veli, görüntüleri polis eşliğinde izleyebileceğini söyleyen okul yöneticilerine saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan hatırlanacağı üzere İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan, okuldan atılan yabancı uyruklu bir öğrencisinin silahlı saldırısıyla katledilmişti. İşte detaylar...
'Pes' dedirten olay dün saat 16.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda meydana geldi.
İLKOKUL ÖĞRENCİSİ OKULDAN YAYA OLARAK EVİNE DÖNDÜ
İddiaya göre, okul tarafından düzenlenen geziye katılan R.K.T. isimli ilkokul öğrencisi, gezinin sona ermesi ile servis aracılığıyla geldiği okuldan ayrılıp yaya olarak evine döndü.
VELİ OKUL YÖNETİCİLERİ İLE TARTIŞMAYA BAŞLADI
O esnada çocuğunu okuldan almaya gelen veli D.T. çocuğunu okulda göremeyince okul yöneticileri ile tartışmaya başladı.
KAMERA KAYITLARINI İNCELEMEK İSTEDİ
Veli D.T. okulun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi.
SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Okul müdürü ise polis ekipleri eşliğinde inceleyebileceğini söyleyince taraflar arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
OKUL MÜDÜRÜNÜN KİLİTLEDİĞİ KAPIYI DEFALARCA TEKMELEDİ
Bu sırada okulun kadın güvenlik görevlisi ve diğer öğretmenlere de saldıran veli, okul müdürünün kilitlediği kapıyı defalarca tekmeledi.
Velinin okul müdürü ve yardımcısına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan veli D.T. adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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