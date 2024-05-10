10 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Zeytinburnu'nda feci kaza! motosikletli polis ekibi taksiye çarptı: 2 polis yaralı

Zeytinburnu'nda feci kaza! motosikletli polis ekibi taksiye çarptı: 2 polis yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024
ABONE OL
Zeytinburnu’nda feci kaza! motosikletli polis ekibi taksiye çarptı: 2 polis yaralı

Feci kaza Zeytinburnu'nda meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli polis ekibi taksiye çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi.



İKİ POLİS MEMURU YARALANDI
İddiaya göre, seyir halindeki motosikletli polis ekibi aynı istikamette ilerleyen 34 TER 56 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan iki polis memuru yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



YARALANAN POLİSLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ...
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA