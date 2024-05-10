Zeytinburnu'nda feci kaza! motosikletli polis ekibi taksiye çarptı: 2 polis yaralı
Feci kaza Zeytinburnu'nda meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli polis ekibi taksiye çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Kaza, saat 18.00 sıralarında D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi.
İKİ POLİS MEMURU YARALANDI
İddiaya göre, seyir halindeki motosikletli polis ekibi aynı istikamette ilerleyen 34 TER 56 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan iki polis memuru yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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