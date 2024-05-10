Bolu’da filmle konu olacak olay! Borçlu kiracına ulaşamadı polisle eve gitti: 4 duvarla karşılaştı

Ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, "Yabancılar şubeye, polise gittik derken iş buraya çıktı. Bugün polis çağırdım, intihar etmiş olabilir, birisi tarafından öldürülmüş olabilir, bunları hep duyuyoruz haberlerde. Baktık ki firar etmiş. Firara razıyız. Ölmesin de. Yabancı uyrukluydu. Bekar ve yalnız kalıyordu" dedi.

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