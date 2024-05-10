Bolu'da filmle konu olacak olay! Borçlu kiracına ulaşamadı polisle eve gitti: 4 duvarla karşılaştı
Bolu'da 15 gündür telefonlarına bakmadığı için hayatından endişe eden polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle Afgan kiracısı Abed E.'nin oturduğu eve giren ev sahibi İbrahim Beyazoğlu boş evle karşılaştı. Beyazoğlu, "Bugün polis çağırdım, intihar etmiş olabilir, birisi tarafından öldürülmüş olabilir, bunları hep duyuyoruz haberlerde. Baktık ki firar etmiş. Firara razıyız. Ölmesin de" dedi.
Olay, saat 14.30 sıralarında Karaçayır Mahallesi'ndeki Koçak Apartmanı'nda meydana geldi. Bir süredir kirayı ödemeyen kiracısı Afgan uyruklu Abed E.'ye 15 gündür ulaşamayan ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, evin kapısını çaldığında açan olmadı.
Beyazoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Ev sahibinin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen çilingirin kapıyı açmasının ardından polislerle eve giren Beyazoğlu, boş evle karşılaştı.
Kiracı Abed E.'nin evde kendisine ait olan tüm eşyaları toplayarak ortadan kaybolduğu ve ev sahibinin telefonlarına da bakmadığı öğrenildi.
Ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, "Yabancılar şubeye, polise gittik derken iş buraya çıktı. Bugün polis çağırdım, intihar etmiş olabilir, birisi tarafından öldürülmüş olabilir, bunları hep duyuyoruz haberlerde. Baktık ki firar etmiş. Firara razıyız. Ölmesin de. Yabancı uyrukluydu. Bekar ve yalnız kalıyordu" dedi.
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