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Antalya'da faciadan kıl payı dönüldü! Bir uçak daha gövdesi üzerine indi

Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Antalya’da faciadan kıl payı dönüldü! Bir uçak daha gövdesi üzerine indi

8 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Havalimanı'ndaki uçak kazasının ardından bugün de Corendon Havayolları’nın 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının #XC1031 Köln - Alanya Gazipaşa inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine indi. Yolcular şu an uçaktan tahliye edildi.

Dün, İstanbul Havalimanı'nda bir kargo uçağı, ön tekerleği açılmayınca gövdesi üzerine iniş yapmış ölen ve yaralananın olmadığı olayda faciadan kıl payı dönülmüştü.

Bugün de Corendon Havayolları'nın 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının #XC1031 KölnAlanya Gazipaşa inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine indi.

Yolcular şu an uçaktan tahliye ediliyor. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Pistte hasar oluştu.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

"09/05/2024 tarihi saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines'e ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır.

Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir.

İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya'ya divert ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır.

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