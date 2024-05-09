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Kayseri-Niğde yolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu! Yaralılar var

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Kayseri-Niğde yolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu! Yaralılar var

Son dakika haberine göre Kayseri-Niğde yolu İncesi ilçesi yakınlarında şehirlerarası bir yolcu otobüsü şarampole uçtu. Bölgede yaralılar olduğu öğrenildi.

Kayseri - Niğde kara yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunun 45'inci kilometresi İncesu ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Adana'dan Kayseri'ye yolcu taşıyan 01 AJZ 822 plakalı As Adana firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. 12 kişinin bulunduğu otobüste 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla yaralılar İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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