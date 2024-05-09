Kayseri-Niğde yolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu! Yaralılar var

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla yaralılar İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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