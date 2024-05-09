Kesik baş cinayetinde gelişme! 'Yasak aşk' detayı ortaya çıktı: Günlerdir aranıyordu, 2 km uzaklıkta bulundu
Geçtiğimiz günlerde Kastamonu'da sulama kanalında ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler bası kesilmiş ceset buldu. Korkunç olay sonrası kesilen başı bulmak için ekipler 4 gündür arama çalışmalarını sürdürürken maktulün kayıp kafası olay yerinden 2 bin 200 metre uzaklıkta bulundu. Kan donduran cinayetin 'yasak aşk' nedeniyle işlendiği iddia edildi ve konuyla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Kastamonu'da yaşanan kesik baş cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Olay, Merkez ilçesine bağlı Dere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terk edilmiş bir araç bulan vatandaşlar, durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu.
İhbar üzerine köye gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terk edilmiş halde bulunan aracın yakınında su kanalının altına atılmış halde başı kesilmiş bir ceset buldu.Jandarma ekipleri Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde olayla ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.'yü gözaltına aldı.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde cesedin. 4 gündür kayıp olarak aranan inşaat ustası Adem Yeşilgil'e ait olduğu ortaya çıktı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, başı kesik halde bulunan cesetle ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.'yü gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3'ü de tutuklandı.
KESİK BAŞ BULUNDU, YASAK AŞK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ!
Dört günün ardından maktulün kayıp kafası ise 4 gününün ardından olay yerinden 2 bin 200 metre uzaklıkta Söğütler köyü kanal boyu mevkiinde bulundu. Öte yandan, cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği iddia edildi.
KIZININ PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU
Adem Yeşilgil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise yürek burktu. Kızı Hayriye Yeşilgil Doğan, babasının ölüm haberini duyurduğu sosyal medya paylaşımında, "Babam, babam kaç gündür biz senin yolunu bunun için mi bekledik. Babam bu kadar kolay mı, bizi bıraktın da gittin babam" ifadelerine yer verdi.
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