Kesik baş cinayetinde gelişme! ’Yasak aşk’ detayı ortaya çıktı: Günlerdir aranıyordu, 2 km uzaklıkta bulundu

KIZININ PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Adem Yeşilgil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise yürek burktu. Kızı Hayriye Yeşilgil Doğan, babasının ölüm haberini duyurduğu sosyal medya paylaşımında, "Babam, babam kaç gündür biz senin yolunu bunun için mi bekledik. Babam bu kadar kolay mı, bizi bıraktın da gittin babam" ifadelerine yer verdi.