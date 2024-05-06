Tekirdağ Çorlu’da bir apartmanda patlama! Bir kişi ağır yaralandı
Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir apartman patlama meydana geldi. Birçok eve hasar veren patlamada bir kişi ağır yaralandı. İşte bölgeden gelen ilk görüntüler...
Patlamada dairede hasar oluştu, içeride bulunan 1 kişi ağır yaralandı.
Apartmandaki diğer dairelerin de camları kırılırken, ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
"BİNA YERİNDEN OYNADI"
Apartmanda oturan İsmail Dişçi, "Patlamayla birlikte bina deprem gibi oynadı yerinden" dedi.
Ekipler, patlamanın nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.
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