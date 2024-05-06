Uçaksavar mermisini durdurdu! Adı oyuncaktan geldi "lego beton" dengeleri değiştirdi! Isıya ve depreme de dayanıklı





2 BİN DERECEYE KADAR SICAĞA DAYANIKLI

Ürünün içinde hiçbir yanıcı malzemenin bulunmadığına vurgu yalan Doç. Dr. Gökçe, "Yalıtım malzemelerinde istenen en önemli özellik hiç yanmaz olması. Geliştirdiğimiz özel formülle ortamı sıcak havalarda serin, serin havalarda da sıcak tutabiliyor. Ürünlerimizin 2 bin dereceye kadar sıcağa dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Depremlerde ise enerji tutma kapasitesi yüksek olan malzemeler ön plana çıkıyor. Oluşan enerjiyi yutması depremde ürünümüzü diğer yapı araçlarından bir adım daha öne çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

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