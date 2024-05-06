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Hafif ticari araç vurdu! Motosikletteki 2 kişi havaya uçtu | Yer: İstanbul

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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Hafif ticari araç vurdu! Motosikletteki 2 kişi havaya uçtu | Yer: İstanbul

İstanbul Sultangazi'de motosiklet ile seyir halinde olan 2 kişiye hafif ticari araç çarptı. Kazada motorda bulunan 2 kişi havaya savruldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de motosiklet ile seyir eden 2 kişi ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araç park halindeki otomobile çarparken, motosiklet üzerindeki 2 kişi ise havaya savruldu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay önceki gün akşam saat 18.00 sıralarında Gazi Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye seyir halinde olan hafif ticari araç ve motosiklet kesişme noktasında çarpıştı.

Yaşanan kazada hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle park halindeki bir otomobile çarparak durabilirken, motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi ise savrularak yere düştü.

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen olayda yaşanan kaza nedeniyle motosiklet ile yolculuk yapan 2 kişinin hiç bir güvenlik önlemi almadan ve koruyucu kask takmadan yolculuk yaptıkları ve otomobile çarparak savrulup yere düştükleri görülüyor.

Sultangazi’de feci kaza kameradaSultangazi’de feci kaza kamerada SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA KAMERADA

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