Hafif ticari araç vurdu! Motosikletteki 2 kişi havaya uçtu | Yer: İstanbul

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen olayda yaşanan kaza nedeniyle motosiklet ile yolculuk yapan 2 kişinin hiç bir güvenlik önlemi almadan ve koruyucu kask takmadan yolculuk yaptıkları ve otomobile çarparak savrulup yere düştükleri görülüyor.

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