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'Obezite gizli pandemi boyutlarına ulaştı'

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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’Obezite gizli pandemi boyutlarına ulaştı’

İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlhan Satman, son birkaç yılda obezitenin gizli pandemi boyutlarında tüm toplumlarda arttığını söyledi. Satman, "1998 yılında toplumda yüzde 22 civarında olan obezitenin günümüzde yüzde 30'lara çıktığını ve yüzde 31 civarına ulaştığını gördük. Yaptığımız modelleme çalışmalarında 2045 yılına doğru toplumun yüzde 45-50'sinin obeziteli olacağı öngörülüyor" dedi.

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